Successo a Sersale per la 1° edizione di Porte d’Artista

Grande successo per la 1° edizione di Porte d’Artista Sersale, il primo sentiero di arte e cultura sui portoni dipinti del centro storico di Sersale (CZ)

Sotto la direzione artistica di Massimo Sirelli, artista calabrese di fama internazionale, nome di riferimento in Italia per l’arte applicata al concetto di upcycling, si è conclude tra gli elogi dei partecipanti e dei visitatori che grazie al “nuovo percorso” hanno potuto scoprire le piccole vie e le più antiche “rughe” di uno dei centri storici più autentici della presila catanzarese.

L’evento, tenutosi nei mesi di luglio e agosto, si è posto l’obiettivo di trasformare le 14 porte, prive di valore storico e architettonico, costituite da materiale povero, fuori contesto e per la maggiorate dei casi in disuso, in delle autentiche opere d’arte grazie all’intervento pittorico dei migliori artisti locali.

Un museo a cielo aperto per artisti affermati e giovani esordienti tra cui ben 4 donne: Antonio Bianco con “Lascia qui la tua anima”, Bislak con “Distanziamento verticale”, Leonardo Cannistrà con “Il pettirosso”, Mike Crispino con “Monte Crozze”, Doctor M con “Gufo tribale”, Immacolata Manno con “Il riscatto di Arocha”, Claudio Morne con “Figghiuma”, Paola Morpheus con “Mucchio di foglie”, Brunella Pisani con “Gran gatè”, Tiskio con “Hip hop tribale”, Serena Torchia con “A cicropa”, Urto con “Eirene”, Zeus_oczb con “Acqua e cipolla”.

Il progetto proseguirà con l’inserimento delle porte in una mappa distribuita nel paese e nel CIT, il Centro di Accoglienza Turistica della Riserva Regionale delle Valli Cupe, invitando così tutti i turisti a visitare il “Sentiero delle Porte 2020”.

Sirelli aggiunge “il mio sogno è quello nel 2021-2022, di poter realizzare in ogni paese della presila un Sentiero Porte d’Artista, che metta in comunione tutti i paesi e che insieme si realizzi il Cammino di PAS”.