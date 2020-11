Soroptimist: “Le donne contano”. A Cosenza progetto di educazione finanziaria

Mariolina Coppola e Anita Frugiuele

E’ al via un’altra iniziativa del Soroptimist e dedicata a donne bisognose di aiuto, come nella mission del Club mondiale che è nato nel 1921 in California proprio per rimuovere gli ostacoli alla valorizzazione del potenziale femminile e alla rimozione degli ostacoli al suo sviluppo.

Il Club di Cosenza offrirà infatti corsi di alfabetizzazione finanziaria a donne in condizione di fragilità e a quante vorranno migliorare le proprie conoscenze di economia e il rapporto con il denaro, per imparare a districarsi meglio tra conti, budget, spese, investimenti, risparmi. Lo rende noto la presidente Anita Frugiuele, spiegando che si tratta di un progetto del Soroptimist d’Italia, voluto dalla presidente nazionale Mariolina Coppola, dal titolo “Le donne contano”, finalizzato a rimuovere il divario di genere in questo ambito.

Ad evidenziare che esiste ancora un gap gender nella gestione economica è stata un’indagine condotta dalla Banca d'Italia all'inizio del 2020, che ha confermato l'esistenza di una differenza, nel nostro paese più che in altri, tra le specifiche competenze di uomini e donne in materia. Il progetto nazionale è nato anche dalla consapevolezza che, a fronte di molte donne capaci di gestire la vita economica propria e familiare, vi sono ambiti in cui il potere economico in famiglia può diventare una forma latente di violenza domestica, specie in ambienti a bassa scolarizzazione, quindi al fine di stimolare una maggiore consapevolezza e partecipazione alle decisioni finanziarie e alla gestione proattiva dei risparmi.

A tenere il corso per il club di Cosenza saranno la tesoriera Anna Capilupo e la segretaria Francesca Stumpo, appositamente preparate da personale della Banca d’Italia con cui è stato stilato un protocollo d’intesa nazionale. Le formatrici hanno già iniziato la preparazione con la prima delle lezioni a loro dedicate, che sono comuni per tutti i club Soroptimist della Calabria, curata dalla referente regionale per Banca d’Italia Marisa Mascaro, dal direttore della filiale di Catanzaro Sergio Magarelli e da Dora Mancusi della direzione Vigilanza. Al termine del percorso, che si concluderà a fine anno, il Club di Cosenza organizzerà i corsi per le donne interessate. Idonea campagna d’informazione comunicherà le date e come accedervi.