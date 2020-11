Spaccio nei pressi di un circolo di Corigliano: arrestato un 28enne

La collaborazione di alcuni cittadini ha consentito ai poliziotti del Commissariato di Corigliano-Rossano a fermare una dei tanti giri di spaccio di stupefacenti tra giovani.

L’operazione è scattata nella frazione di Schiavonea di Corigliano, precisamente in un noto circolo ricreativo, e gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria sono riusciti ad arrestare per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente C.A., pregiudicato di 28 anni.

L’ARRESTO

L’arresto risale al pomeriggio di sabato. Gli agenti, impegnati in un mirato servizio di controllo, sono riusciti a fermare il giovane nei pressi del circolo e a seguito di perquisizione personale, lo hanno sorpreso in possesso di due involucri in cellophane termosaldata contenenti Cocaina. La drago era nascosta in un tappo di bottiglia di birra piegato che il giovane portava all’interno del giubbotto.

Inoltre, in una tasca del pantalone, il 28enne nascondeva 300 euro in contanti e un contenitore porta sorpresa degli ovetti di cioccolata che a sua volta conteneva altri cinque involucri in cellophane termosaldata con la medesima sostanza.

Il giovane è stato arrestato ed è stato al contempo informato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari.

Gli agenti hanno portato avanti la loro attività eseguendo un controllo nel noto circolo ricreativo e, a seguito delle violazioni alle normative Covid-19 previste dal DPCM, è stata elevata un sanzione amministrativa.

Medesimo controllo è stato poi esteso ad un altro circolo ricreativo , luogo di ritrovo di pregiudicati, ubicato nell’area urbana di Corigliano Scalo dove sono stati sorpresi all’interno diversi avventori privi del dispositivo di protezione individuale.