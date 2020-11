Aumentano le morti da Covid in Calabria: deceduto 63enne di Francica

Continuano le morti per coronavirus in Calabria. Oggi, nel giorno in cui si ricordano i defunti, si piange un altro calabrese strappato alla vita terrena dal virus killer.

Si tratta di un uomo di 63 anni di Francica che si trovava ricoverato nel reparto Obi Covid dell’ospedale di Vibo Valentia.

Con oggi il territorio vibonese arriva a contare ben 7 vittime da Civid-19. L’ultimo decesso era stato registrato circa un mese fa, il 3 ottobre, quando a perdere la vita era stato un paziente dell’allora “zona rossa” di Stefanaconi, Giuseppe Meddis, 61 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza (QUI).