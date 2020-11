Sanità, l’assessore Gallo: “Commissariamento scelta assurda e dannosa”

Continua ad agitare il mondo politico regionale la presunta decisione del Governo di prorogare il commissariamento della sanità calabrese. Anche l’assessore all’agricoltura ed al welfare, Gianluca Gallo, commenta negativamente l’indiscrezione definendola “una catastrofe”.

“Ho sperato che le indiscrezioni trapelate sulla stampa trovassero smentita. Di fronte al silenzio che suona come conferma, invito il Governo a fermarsi” afferma l’assessore, ribadendo come il commissariamento si sia rivelato una scelta carente anche nei mesi dell’emergenza da coronavirus.

“La Regione è pronta a fare la sua parte nel confronto con il Governo, ma chiediamo che i parlamentari eletti in Calabria, e con loro i sindacati e le forze vive della società calabrese, facciano altrettanto, con forza e determinazione: si induca Roma a definire, nel confronto con le parti istituzionali e sociali, una strategia che consenta di scrivere pagine di fiducia nel campo della sanità anche in Calabria. In caso contrario, non potremo che opporci ad una scelta che riteniamo scellerata e, in questo momento storico, deleteria e sciagurata”, conclude Gallo.