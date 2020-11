Riace, vandalizzato murales dedicato a Peppino Impastato

Vandali in azione a Riace, dove la scorsa notte il murales dedicato a Peppino Impastato realizzato è stato "imbrattato" da vernice bianca. I responsabili non sono ancora stati identificati. Non si conoscono quindi le cause che hanno portato al gesto.

L’opera, che ritrae l’attivista di Cinisi e vittima della mafia, si trova su uno dei diversi edifici all’ingresso di Riace superiore. L’opera, realizzata da un artista arrivato nel borgo dell’accoglienza, è stata ricoperta di vernice bianca.