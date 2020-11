Covid, nuova vittima in Calabria. Muore donna di Casali del Manco

Nuova vittima in Calabria da coronavirus. Si tratta di una donna originaria di Casali del Manco, territorio dichiarato “zona rossa”, che era stata ospite in una Rsa del territorio. È la 116a vittima tra i nostri corregionali, la 117a se si considera anche un turista deceduto anc'hegli in Calaria.



La notizia è stata comunicata via social dal sindaco Stanislao Martire. “Con dolore infinito annunciamo alla cittadinanza tutta la dipartita di una nostra concittadina con Covid-19 – scrive il primo cittadino - La stessa soggiornava in una struttura di Spezzano Piccolo, ma da qualche giorno le sue condizioni di salute si erano aggravate al punto da richiedere ulteriori prestazioni sanitarie ospedaliere”.

Il sindaco ha poi espresso cordoglio ai familiari della donna e ha invitato la cittadinanza a una “collaborazione responsabile per poter far fronte comune ed uscire quanto prima da questa emergenza di carattere mondiale”.