Vibo, albero di pino si abbatte sulla strada. Rimosso dai vigili del fuoco

Un pino, piantato dentro la recinzione del parco delle Rimembranze a Vibo Valentia, è caduto sulla strada dove, fortunatamente, in quell'istante non circolava alcun mezzo.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono quindi intervenuti ieri sera alle 20 in viale della Pace, nei pressi dell'incrocio con Via De Gasperi. Prima hanno verificato che non ci fossero persone ferite, poi hanno rimosso l'albero dalla strada ripristinando la circolazione.