Statale 106. Violento impatto in galleria, quattro feriti

Un violento impatto avvenuto nella galleria Tripepi, lungo la statale 106 nel territorio di Bova Marina, ha causato il ferimento di ben quattro persone.

Un ennesimo incidente stradale, dunque, lungo l’ormai famigerata strada della morte ma che, fortunatamente, questa volta, non ha fatto registrare vittime.

Coinvolte nel sinistro due auto, una delle quali finita capovolta lasciando incastrati nelle lamiere due degli occupanti che sono stati soccorsi ed estratti dall’abitacolo da una squadra dei vigili del fuoco di Melito Porto Salvo, intervenuti immediatamente dopo una chiamata si soccorso giunta al 115.

I pompieri, messi in salvo i malcapitati, li hanno affidati ai sanitari del 118 per le prime cure e che, a loro volta, li hanno poi accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri per quanto di competenza.