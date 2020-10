Covid:6 positivi nella Vibonese, rinviata partita con Catania

Ieri i contagi tra i calciatori del gruppo squadra dell'U.S. Vibonese Calcio che milita nel campionato di serie C sono stati sei e oggi cinque. Per questo motivo il numero di atleti positivi al coronavirus sale a quota 11, numero che ha indotto la società rossoblù, a mettere in isolamento i tesserati contagiati.

Nel frattempo la Lega ha disposto il rinvio, a mercoledì 18 novembre, della gara Catania-Vibonese prevista per domani. I test sono stati effettuato dopo la gara contro la Viterbese, formazione all'interno della quale sono stati rilevati diversi casi di contagio da Covid.