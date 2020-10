Covid. Il bollettino. Il virus non si ferma: 202 nuovi positivi, vittime salgono a 115

Non accenna ad arrestarsi la crescita dei casi di coronavirus nella nostra regione. Dopo gli ultimi 239 positivi di ieri (QUI), al totale se ne sommano oggi altri 202 accertati nelle ultime 24 ore rispettivamente nel reggino (60), cosentino (76), catanzarese (59), vibonese (6) e crotonese (1).

Sale quindi a 5.065 il complessivo dei casi di contagio finora segnalati in Calabria dei quali 3.124 (+174 da ieri) sono quelli cosiddetti attualmente “attivi”, 395 (come ieri) quelli invece accertati nella nostra regione ma riferiti a soggetti di altre parti d’Italia o da altri stati esteri (di cui 268 in isolamento domiciliare, 126 già guariti e uno deceduto).

Sul fronte dei tamponi, a quest’oggi, e sempre in Calabria, ne sono stati processati un totale di 271.920, di questi 266.855 dal risultato negativo, 2.998 analizzati nelle 24 ore appena trascorse.

Il consueto bollettino ufficiale, poi, segnala altri 26 guariti tutti nel reggino. Fino ad oggi sono stati 1.699 quanti hanno superato il contagio.

Negli ospedali regionali, intanto, sono ricoverati 164 pazienti (+13 da ieri), la maggioranza nei reparti di malattie infettive mentre in 10 (+1 da ieri) nelle terapie intensive di Cosenza (5), Reggio (4) e Catanzaro (1).

Sono 2.692 (+161 da ieri) i degenti che essendo asintomatici o manifestando comunque dei sintomi lievi sono al momento in isolamento domiciliare.

Sul fronte delle vittime il bilancio sale oggi a 115 positivi deceduti in Calabria per o con il Covid19 con due decessi segnalati entrambi nel cosentino; un totale questo che sale a 116 se vi si aggiunge anche la morte di un turista di un’altra regione.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.857 (+60 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.307 (60 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.243 in isolamento domiciliare); casi chiusi 550 (526 guariti, 24 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.592 (+76): casi attivi 950 (51 in reparto; 5 in terapia intensiva, 894 in isolamento domiciliare); casi chiusi 642 (599 guariti, 43 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 805 (+59): casi attivi 468 (39 in reparto; 1 in terapia intensiva; 428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 337 (301 guariti, 36 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 239 (+1): casi attivi 78 (78 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 177 (+6): casi attivi 53 (4 ricoverati, 49 in isolamento domiciliare); casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 31 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 51 ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.