Compra tosaerba su un social e viene truffata. Denunciati due crotonesi

Hanno raggirato una donna di 61 anni che, residente in Alta Val Tidone, aveva comprato, per 800 euro, un tosaerba dopo aver visto un annuncio su un social network. Per questo motivo due uomini di 35 e 29 anni, residenti a Crotone, entrambi con precedenti penali, che sono stati denunciati per truffa e sostituzione di persona.

Nel particolare, la donna ha acquistato l’attrezzo facendo un pagamento su una carta Postepay, ma non ricevendo quanto aveva comprato ha cercato di contattare i due venditori che si sono resi irreperibili. Per questo la donna ha sporto denuncia ai carabinieri di Pianello Val Tidone.

I militari hanno avviato le indagini e hanno scoperto che fotografie di documenti d’identità inviate alla 61enne da parte dei due venditori appartenevano invece a due persone che non avevano nulla a che fare col raggiro.

I militari sono riusciti a risalire alla vera identità dei due autori del raggiro e li hanno quindi denunciati.