Crotone. Vandalismo sulla pensilina di corso Mazzini

Vandali in azione su corso Mazzini a Crotone. La pensilina della via in questione è stata danneggiata ed è quindi crollata a terra. I tecnici del Comune sono stati inviati per fare un sopralluogo.

Nel corso del controllo hanno notato che la struttura non presentava i segni del tempo, una delle aste portanti presentava alla base un taglio netto, forse frutto di un gesto vandalico piuttosto che opera della consunzione del tempo.

Il comune ha annunciato di sporgere denuncia e ha inoltre confermato la presenza di telecamere di sorveglianza che saranno certamente d’ausilio. Inoltre, l’amministrazione comunale riparerà la pensilina ma allo stesso tempo ribadisce di non avere tolleranza nei confronti di chi attenta alla cosa pubblica.