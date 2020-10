Controlli capillari nel crotonese: 3 arresti e 8 denunce nel corso della settimana

Tre persone arrestate, 8 deferite all’Autorità Giudiziaria e 5 segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio delle attività svolte dal Personale della Questura di Crotone nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta”.

Nel corso dei controllo su strada sono stati invece sottoposti a verifica 375 veicoli e contestualmente elevate 17 sanzioni ed eseguiti 15 fermi amministrativi e/o penali. Tre invece le sanzioni amministrative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Solo nelle ultime 24 ore gli agenti pitagorici hanno invece denunciato tre persone per oltraggio a Pubblico Ufficiale, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, nella serata di ieri è stata deferita all’A.G. una minorenne per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale. La stessa è stata anche segnalata al Prefetto in quanto assuntore di sostanza stupefacente poiché all’esito di un controllo sarebbe stata trovata in possesso di gr. 0,7 grammi di hashish e 0,3 gr di marijuana, nonché un tritaerba intriso di marijuana.

Nella stessa serata, il personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà B. L. M., 37enne nato nel torinese ma residente a Crotone, perché resosi responsabile del reato di ricettazione. Il predetto