Prende a pugni in faccia la compagna: 38enne crotonese finisce in carcere

Un altro uomo ritenuto violento è finito in carcere. Questa volta ad eseguire l’arresto è stato il personale della Divisione P.A.C. della Questura di Crotone che nella mattinata di ieri ha fatto scattare le manette per D. S. 38enne crotonese.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale. di Crotone - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ciociola - su richiesta del P.M. Golluccio.

L’uomo sarebbe responsabile di maltrattamenti ai danni della propria compagna. In particolare. nei mesi scorsi avrebbe più volte minacciato di morte la donna usando altresì violenza fisica e danneggiandole il cellulare ed il tablet. In un’occasione, nel mese di luglio, a seguito di un litigio per futili motivi, il 38enne avrebbe percosso la propria compagna con pugni al volto ed in testa procurandole lesioni personali alle labbra ed al naso.

D. S., ultimati gli adempimenti di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone.