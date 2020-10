Sorpreso fuori casa di notte nonostante il Dpcm e i domiciliari: arrestato 40enne

Un 40enne cosentino è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì dai militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza per evasione e resistenza ad un pubblico ufficiale.

I FATTI

Nel corso di un controllo al rispetto delle restrizioni sugli spostamenti in orario notturno, i militari in servizio hanno notato in una via del centro del capoluogo bruzio l’autovettura dell’uomo che di fatto risultava sottoposto agli arresti domiciliari.

Una volta fermato, l’uomo, consapevole delle conseguenze della sua evasione, avrebbe provato a guadagnarsi la fuga strattonando un militare ma è stato immobilizzato ed arrestato per poi essere tradotto, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Cosenza, presso l’abitazione di residenza in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella mattinata di ieri.

Prima della celebrazione dell’udienza, il 40enne avrebbe tentato in tutti i modi di non presentarsi davanti al giudice che ne aveva disposto l’accompagnamento coattivo, tornando a minacciare e strattonare i militari che avevano il compito di accompagnarlo in Tribunale.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.