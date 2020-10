Covid. Ospedali catanzaresi saturi, ambulanze in fila a Cosenza: è emergenza

La Calabria soffre sempre di più l’emergenza da Covid-19. Dopo l’annuncio del boom di ricoveri negli ospedali catanzaresi (QUI) anche a Cosenza si avvista un grave segnale di emergenza sanitaria.

A dimostrarlo è una foto che immortala una fila di ambulanze davanti all’ingresso dell’ospedale Annunziata. L’immagine, divenuta ormai virale, risale alla scorsa notte ed è stata scattata da Francesco Febbraio, medico del 118 bruzio, che in un post su Facebook dichiara: “Siamo ad un punto di non ritorno eppure era prevedibile ma non è stato fatto nulla per prevenire quello che si sta vivendo in queste ore.”

“Da Cosenza a Reggio Calabria – scrive ancora Febbraio, - reparti di malattie infettive senza la possibilità di accogliere nuovi pazienti Covid. File di ambulanze davanti ai pronto soccorsi. Abbiamo avuto tanti mesi per mettere in piedi un sistema di assistenza territoriale con la presa in carico di pazienti da monitorare a domicilio invece niente tutto come prima. Basta prima che tutto crolli definitivamente, ci vorrebbe un moto non di indignazione, troppo poco ma di vera e propria ribellione”.