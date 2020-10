Covid. Magorno: “situazione grave, tamponi obbligatori per chi arriva in regione”

“È stata una notte drammatica per la Calabria, le immagini delle ambulanze ferme in colonna davanti all’ospedale di Cosenza sono il segnale che la situazione sta precipitando. Siamo vicini a un punto di non ritorno, per questo è necessario prendere decisioni drastiche senza fare troppi calcoli e senza guardare ai sondaggi. Governo e Regione devono intervenire già nelle prossime ore con azioni forti iniziando dai controlli su chi entra nella nostra regione; servono tamponi obbligatori e capillari per chi entra in Calabria. La seconda ondata del Covid 19 non è uno scherzo, bisogna fare presto”. Così in una nota il Senatore Ernesto Magorno.