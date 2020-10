Catanzaro. Via libera agli alcoolici dopo la mezzanotte: sequestrati distributori e 3 persone sanzionate

Tre distributori automatici, adibiti alla vendita di bevande e alimenti confezionati, sono stati sequestrati la scorsa notte a Catanzaro dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura del capoluogo nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire assembramenti e ad assicurare il rispetto della normativa anti-Covid19.

In particolare, gli agenti avrebbero accertato che dai distributori in questione era possibile acquistare alcoolici dopo le ore 24.00, in violazione della norma vigente.

Al titolare della ditta che gestisce i dispositivi, ubicati all’interno di due “Self-bar” siti, rispettivamente, in corso Mazzini e via del Commercio (quartiere Lido), è stata, altresì, contestata la sanzione amministrativa da € 5000 a € 30000.

All’interno del locale ubicato in Corso Mazzini i poliziotti hanno inoltre beccato due avventori mentre consumavano alcoolici e alimenti. Per i due è scattata una sanzione per le violazioni delle disposizione contenute nel DPCM 24.10.2020.