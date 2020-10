Isola. Scadenza convenzione Asp-Misericordia, Fauci rassicura: “Non ci sarà alcun disservizio”

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, intende chiarire alcuni importanti punti inerenti alla conclusione della convenzione tra Azienda Sanitaria Provinciale e Misericordia di Isola Capo Rizzuto.

A dare delucidazioni sono le parole dell’Assessore alla Sanità Randolfo Fauci: “intanto, non possiamo che essere dispiaciuti per questa situazione, più volte abbiamo mostrato la nostra vicinanza agli operatori e non solo moralmente. È doveroso però smentire, le tante dicerie che in questi giorni si stanno susseguendo e che ci attribuirebbero la responsabilità di questa vicenda”.

Lo stesso Fauci chiarisce poi il percorso politico che ha portato all’attivazione della P.E.T.: “E’ opportuno sottolineare che la richiesta della postazione P.E.T. è stata fatta dall’amministrazione Bruno già nel 2016, al momento dell’istanza per l’apertura del Poliambulatorio Suggesaro, è stata poi formalizzata in data 4 luglio 2019 con una richiesta di autorizzazione (Prot. 0034353), la quale prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di 12 operatori: 6 infermieri e 6 autisti”.

Tornando all’impegno dell’amministrazione, l’assessore Fauci ribadisce: “Gli stessi operatori, sanno bene quanto è stato fatto in questi mesi, io stesso ho più volte organizzato con il direttore Asp e gli operatori, incontri in cui a fatica, grazie alla nostra insistenza, siamo riusciti a prorogare per ben due volte la scadenza della convenzione, inizialmente prevista per il 30 giugno 2020. Abbiamo pregato i responsabili dell’Asp affinchè non si disperdesse la professionalità e l’esperienza di questi ragazzi che da anni sono al servizio della comunità. Purtroppo – aggiunge l’assessore – a svantaggio loro c’è anche il fatto di non essere presenti nelle graduatorie, questo li penalizza ulteriormente”.

Il dott. Fauci ci tiene poi a rassicurare i cittadini: “Non ci sarà alcun disservizio in quanto Sabato cesserà il servizio Misericordia e Domenica inizierà quello diretto dell’Asp con una Postazione di Emergenza Territoriale (P.E.T.), fermo restando, - ribatte il dott. Fauci- che è stata l’Azienda Sanitaria e non il Comune a ritenere impossibile il rinnovo della convenzione, preferendo attivare una postazione diretta a partire da domenica 1 novembre, nella sede del Poliambulatorio Suggesaro”.

Da quanto si evince dalle dichiarazioni dell’Ass. alla Sanità, si tratta di polemiche sterili che non trovano riscontro alcuno, l’amministrazione si è spesa attivamente non solo per salvaguardare i posti di lavoro, ma nel momento in cui si prospettava la possibilità di soppressione della postazione (come avvenuto in altre zone della Calabria), si è lavorato attivamente affinchè ciò non avvenisse.