Associazione Valentia: Daniele Barbuto nuovo responsabile nazionale ambiente

Daniele Barbuto

L’associazione Valentia, realtà presente dal 2017 in Calabria, ha nominato come proprio responsabile del dipartimento Ambiente per tutto il territorio nazionale, il Dott. Daniele Barbuto, che inizierà ad intervenire operativamente sia nel territorio Toscano, precisamente nella città di Pisa in cui risiede, che in quello Nazionale.

Valentia è composta da un cospicuo numero di ragazzi che da anni dona il proprio solerte impegno per aiutare chi ne ha bisogno, attivandosi per il sociale, principalmente nel Meridione, in una delle regioni più martoriate dell’intera Penisola. Sono oltre dieci le sedi dell’Associazione, che proprio pochi giorni fa ha nominato il proprio referente per la Città di Novara.

“Siamo sicuri che il suo intervento potrà aiutarci ad affrontare tematiche ambientali importanti, aiutando così al consolidamento delle azioni già svolte, all’implemento e la valorizzazione delle preziose risorse umane coinvolte nella nostra opera, alla ottimizzazione delle sinergie messe in campo con varie associazioni di riferimento, cogliamo nel contempo l'occasione per ringraziare di cuore Daniele, per il lavoro che svolgerà.” Questa la nota della Segreteria Nazionale, che comunica di numerose aperture nei prossimi mesi.

Il neo responsabile Barbuto, comunica la propria soddisfazione per la nuova nomina, che gli permetterà di mettere in campo tutte le sue competenze nell’ambito della sostenibilità ambientale, infatti da anni viaggia molto tra Irlanda - Mosca - Dubai per portare idee sostenibili e progetti ambientali nel mondo, inoltre ha sempre pensato al proprio territorio come terra capace di crescere e svilupparsi come ogni parte del mondo. Inoltre precisa che "le ricchezze paesaggiste, naturali, storiche nonché la Cultura del Sud siano pilastri fondamentali su cui progettare in modo sostenibile un futuro migliore per l'intera Nazione".