Covid. Il bollettino. Positivi vicini a quota 3 mila, oggi altri 239 casi

Prosegue il monitoraggio sull’avanzamento del Covid19 che in Calabria, e nella sola ultima settimana, ha già fatto registrate oltre 800 nuovi positivi.

Quest’oggi i dati forniti dall’ormai consueto bollettino ufficiale ne segnalano ancora altri 239 rispettivamente nel reggino (98), cosentino (68), catanzarese (63), vibonese (8) e crotonese (2), e che portano a 4.863 il numero complessivo di quanti hanno contratto il virus da inizio pandemia.

Al momento, però, sono attualmente attivi, ovvero ancora positivi, in 2.950 (+237 da ieri), mentre nel totale sono compresi anche 395 soggetti (come ieri) accertati in Calabria ma provenienti da altre regioni o da stati esteri (di cui 268 in isolamento domiciliare, 126 già guariti e uno deceduto).

Quanto ai tamponi, finora - sempre nella nostra regione - ne sono stati eseguiti in tutto 268.922 e dei quali 264.059 hanno restituito un risultato negativo e 2.845 sono quelli processati invece tra ieri ed oggi.

Aumentano, da contro, anche i soggetti guariti: aggiornando il dato a questo venerdì sono stati nel complesso 1.673 sommandone un altro segnalato nelle 24 ore appena trascorse nel catanzarese.

I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono ad oggi 151 (+10 da ieri), dei quali 9 (+2 da ieri) assistiti nelle terapie intensive di Reggio (4), Cosenza (4) e Catanzaro (1).

I positivi cosiddetti asintomatici o che comunque che mostrano sintomi lievi e che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 2.531 (+227 da ieri).

Rimane invece a 114 il numero complessivo delle vittime per o con il covid fin qui registrate in Calabria, escludendo dal triste conteggio un turista deceduto nella nostra regione.

I CASI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.797 (+98 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1273 (52 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1217 in isolamento domiciliare), casi chiusi 524 (500 guariti; 24 decessi).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.516 (+68): casi attivi 876 (49 in reparto; 4 in terapia intensiva; 823 in isolamento domiciliare), casi chiusi 640 (guariti 599; decessi 41).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 746 (+63): casi attivi 409 (37 in reparto; 1 in terapia intensiva; 371 in isolamento domiciliare), casi chiusi 337 (301 guariti; 36 decessi).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 238 (+2): casi attivi 77 (0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 77 in isolamento domiciliare), casi chiusi 161 (155 guariti; 6 decessi).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 171 (+8): casi attivi 47 (4 in reparto; 0 in terapia intensiva; 43 in isolamento domiciliare), casi chiusi 124 (118 guariti; 6 decessi).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 29 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 49 ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 849.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.