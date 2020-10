Incontra la cognata positiva al Covid: in isolamento il Sindaco di Cittanova

Francesco Cosentino

È in isolamento fiduciario da questa mattina nella sua abitazione il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino che, al fine di evitare ingiustificati allarmismi ed informazioni errate, ha inteso motivare la sua scelta presa per “senso di responsabilità umana e civile, in assoluta trasparenza e per necessaria precauzione” dopo aver appreso che una famigliare è risultata positiva al Covid-19.

In particolare, Cosentino avrebbe fatto un excursus tra i contatti avuti nei giorni scorsi e tra questi sarebbe ritornato un incontro avuto con la cognata venuta da Roma che al suo arrivo era risultata negativa al Covid-19 ma al rientro nella regione Lazio avrebbe scoperto di aver contratto il virus.

l Sindaco fa sapere di essersi immediatamente sottoposto a tampone molecolare presso i laboratori dell’ASP ed ha deciso di restare, insieme ai propri familiari, in isolamento fiduciario domiciliare fino all’esito del tampone. L’intero nucleo familiare non manifesta alcun sintomo e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni dei sanitari con i quali resterà in costante contatto.

Nel contempo – informa una nota del Comune - sono stati avviati tutti i protocolli previsti dalla legge. L’attività amministrativa continuerà nella maniera consueta, con il massimo impegno ed immutata passione, anche se non sarà possibile la presenza quotidiana negli uffici comunali. Il Vice Sindaco assumerà le funzioni al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi.