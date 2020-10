Bovalino, violento scontro davanti al centro commerciale. Illesi gli occupanti

Sono rimasti illesi gli occupanti di due auto che ieri sera si sono scontrate a Bovalino all’altezza del centro commerciale I Gelsomini. Il violento impatto ha coinvolto due auto che, per cause in corso di accertamento si sono scontrate.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, c’erano anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

L’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” invita alla “massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la statale 106”.