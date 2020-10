Controlli della Polizia locale a Crotone, multe e denuncia

Nel corso di un controllo gli uomini della Polizia locale di Crotone hanno multato due cittadini, uno in Piazza Pitagora e l'altro in via Vittorio Veneto, perché passeggiavano con i loro cani privi del kit necessario per le relative deiezioni.

In via Regina Margherita, previa identificazione, hanno poi sanzionato un cittadino che occupava il suolo pubblico senza autorizzazione.

Inoltre, denunciato un uomo in via Carducci per violazioni di sigilli ad un manufatto sequestrato pochi giorni fa.