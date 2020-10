Tir in fiamme sull’A2, incendio domato dai Vigili del fuoco

Rogo sull’autostrada A2 del Mediterraneo dove, tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio, un autoarticolato in transito è stato interessato da un incendio.

L’autista subito uscito dal mezzo ha lanciato l’allarme e i vigili del fuoco di Vibo Valentia sono intervenuti e hanno impedito che le fiamme, sviluppatesi nel vano motore, si propagassero a tutta la cabina.

Sul posto sono arrivati anche il personale Polizia stradale, per i rilievi del caso, e i tecnici dell’Anas per la regolazione del traffico che non ha subito interruzioni.