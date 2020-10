Nasce a Crotone Obiettivo sviluppo Fenimprese

È nato a Crotone Obiettivo sviluppo Fenimprese che raccoglie i fotografi e videografi del territorio. La presidente è Maria Pia De Fazio, Antonio Palmieri è il vice presidente, mentre Giovanni D’urso il tesoriere. L’associazione è inoltre composta da Antonino D’Urso, Antonio Villirillo, Giuseppe Villirillo, Dionigi Soda e Simone Bevilacqua.

Al termine della riunione per le nomine, l’associazione ha deciso di promuovere manifestazione di protesta per il comparto, già penalizzato dallo scorso lockdown.

“La stretta sulle cerimonie imposta dall’ultimo Dpcm rischia di uccidere definitivamente la categoria foto-video”, per questo motivo tramite FenImprese e le Confederazioni di appartenenza Obiettivo sviluppo intende chiedere al Governo interventi di sostegno per il settore.

L'Associazione, che conta tanti iscritti, chiede al Governo e a tutte le Istituzioni una maggiore attenzione per le categorie foto-video legate al mondo delle cerimonie già, fortemente, penalizzate dal passato lockdown.

“Entrare in FenInprese è stato fondamentale per dare maggiore forza propulsiva alla nostra voglia di aggregazione. Con questo spirito siamo riusciti ad avere aderenti in tutta Italia e insieme, abbiamo potuto proporre idee concrete a sostegno di una categoria già da tempo sull’orlo del baratro”, ha detto Maria Pia De Fazio.

“Visti già i pochissimi ricavi, legati ai tantissimi rinvii al 2021 di moltissime cerimonie programmate per il 2020 e l'annullamento di quelle di questi giorni, la nostra categoria, sarà particolarmente penalizzata. L'indotto legato al mondo delle foto/video-cerimonie conta migliaia di addetti che, purtroppo, non potranno far fronte né al pagamento di finanziamenti in itinere, né a pagare le pigioni dei locali, né a pagare i collaboratori regolarmente assunti, né a onorare le scadenze fiscali future".