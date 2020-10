Coronavirus, manifestazione Usb: “Sanità pubblica e reddito per tutti”

Si svolgerà nel pomeriggio di domani, 30 ottobre, la manifestazione promossa dall’Unione Sindacale di Base presso la Prefettura di Reggio Calabria, in concomitanza di una serie di eventi organizzati dal sindacato in tutta Italia per chiedere una sanità pubblica ed un reddito per tutti.

“Nessuno nega la gravità della situazione, tanto meno la necessità di provvedimenti drastici per arginare il numero dei contagi in forte ascesa: quello che oggi è in discussione è chi paga il conto di tutto questo”, scrive la federazione reggina. “Il costo sociale di questa epidemia lo hanno pagato in pochi, mentre altri come la sanità privata, la grande distribuzione, le grandi aziende di e-commerce e di spedizione, i colossi dell’immobiliare, gli speculatori finanziari, giusto per fare qualche esempio, ne hanno solo guadagnato”.

Il sindacato afferma che gli interventi del Governo e delle Regioni siano stati tardivi e non risolutivi, facendoci dunque tornare allo stato di emergenza che stiamo vivendo in queste ore. Il peso della situazione viene scaricato solo su alcuni settori, senza però aver preso decisioni rapide “sul fronte dei trasporti o delle scuole, con un dibattito per mesi incagliato sui tipi di banchi ma che mai ha affrontato l’annoso problema del sovraffollamento scolastico e della precarietà di buona parte del personale”.

Per questo motivo, nell’annunciare la manifestazione, la federazione chiede misure economiche di protezione di tutta la popolazione, una serie di lockdown “veri” e dunque capaci di affrontare il virus e ridurre i contagi, ma sopratutto mezzi e personale nella sanità pubblica, per fronteggiare al meglio l’emergenza pandemica.