Sanità, Ferro (Fdi): “Non si proroghi il commissariamento alla scadenza del Decreto Calabria”

“Un anno e mezzo di ‘Decreto Calabria’ non ha avuto alcun impatto positivo sulla sanità regionale”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che nelle prossime ore presenterà un’interrogazione a risposta orale al Ministro della Salute.

“Si è trattato di un vero e proprio fallimento, per questo siamo sconcertati di fronte all’ipotesi che il governo pensi ad un intervento per prolungare la durata del commissariamento, addirittura prevedendo maggiori poteri commissariali rispetto a quelli previsti dello stesso ‘Decreto Calabria’”, afferma la deputata. “L’obiettivo evidente del governo nazionale è quello di mantenere le mani sul settore sanitario calabrese, e non certo quello di realizzare un sistema efficiente e capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini”.

“La sanità calabrese ha bisogno della responsabilità delle scelte, per questo è necessario che il settore sia governato da chi è stato investito di questo compito da parte dei cittadini” continua. “Auspico che il governo non proceda su una strada che si è rivelata già disastrosa per la Calabria, e concentri il proprio impegno nel supportare la Calabria nel contrasto dell’emergenza coronavirus, considerata la necessità di rendere operative le Usca, potenziare i laboratori di diagnostica, rafforzare i reparti covid e le strutture di terapia intensiva, con strumenti e dotazione di personale, garantendo la piena operatività dei reparti non-covid per il trattamento in sicurezza delle altre patologie, organizzare la ricettività per l’isolamento fiduciario”.