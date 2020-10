Catanzaro, contrasto allo spaccio di stupefacenti: un arresto

Continua l’operazione di contrasto e repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri meridionali di Catanzaro. Gli agenti della Squadra Mobile, con la collaborazione dell’Unità Cinofila di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto un quarantaduenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 140 grammi di marijuana, imbustati ed occultati e ritrovati solo grazie all’aiuto dei cani antidroga. Nell’appartamento era presente anche un secondo soggetto trovato in possesso di 7 dosi della stessa sostanza, che è stato segnalato come assuntore.

Il quarantaduenne è stato dunque arrestato, e processato per direttissima dovrà scontare la misura cautelare con il divieto di uscita nelle ore serali dalla sua abitazione.