Lamezia, l’assessore Savaglio in visita all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima

L’assessore regionale alla Ricerca, Università e Istruzione della Regione Calabria, Sandra Savaglio, ha visitato l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (Isac) del Cnr di Lamezia Terme, il più a sud dei sette osservatori presenti sul territorio italiano.

Una realtà scientifica di notevole interesse, che partecipa assieme ad altri 500 osservatori a livello mondiale al Global Atmospheric Watch, progetto di monitoraggio dello stato del clima. Un’eccellenza che è candidata come Hub strumentale Icos, e che rappresenta un punto di riferimento per tutta la rete di ricerca.

“Restare in Calabria si può e si deve. Conoscere più da vicino le tante realtà di eccellenza serve soprattutto a orientare i nostri giovani a rimanere e a investire in studio e lavoro per la crescita collettiva”, afferma l’assessore.

Il centro è gestito da Claudia Calidonna, responsabile di una squadra di fisici e ricercatori già impegnati in progetti dal grande valore scientifico. “Qui, grazie alla favorevole posizione geografica, si intercettano più sorgenti naturali e antropiche, utili per l’osservazione delle dinamiche inquinanti. Un aspetto di grande interesse scientifico”, dichiara la dottoressa Calidonna.