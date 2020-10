Doppia preferenza di genere, Lerose (Fi): “Sarà riconoscimento per tutte le calabresi”

Torna in discussione in Consiglio regionale la proposta di legge sulla doppia preferenza di genere, dopo “una lunga battaglia che ha visto la politica regionale assumere posizioni diverse e a volte contrastanti”. Lo ricorda la consigliera comunale di Crotone Alessia Lerose (Fi), che si dice certa del fatto che “l'iter legislativo vedrà la sua conclusione e per la politica regionale, provinciale, locale si aprirà un nuovo scenario che dovrà dare piena cittadinanza politica alle donne”.

Un vero e proprio “riconoscimento per tutte le donne calabresi, oltre che per le donne che da anni operano per la crescita culturale, sociale, economica e politica dei territori e, non ultimo un riconoscimento alla prima Presidente donna della regione Calabria, la compianta Iole Santelli”, afferma la consigliera.

In vista quindi del 10 novembre, data di discussione della proposta di legge, Lerose invita il suo stesso partito “sia a livello cittadino che provinciale, ad avviare un tavolo di discussione aperto agli iscritti e ai consiglieri comunali per cercare di individuare democraticamente i possibili criteri di scelta dei nostri candidati al Consiglio regionale, senza tergiversare o nascondersi”.