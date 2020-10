Covid. Il bollettino. Il virus corre inesorabile: altri 224 casi, positivi oltre i 2700

Non sembra accennare a fermarsi l’avanzata del virus in Calabria che negli ultimi giorni ha fatto già registrare non solo un’impennata di nuovi casi di positività (oltre 600 in appena tre giorni) ma anche delle vittime, nove da lunedì scorso.

Anche quest’oggi il bollettino ufficiale riporta purtroppo altri 224 contagi rispettivamente nelle province di Cosenza (95), Catanzaro (48), Reggio Calabria (27), Crotone (4) e Vibo Valentia (4) mentre altri 46 extraregionali.

Un dato che porta il totale di quanti finora hanno contratto il coronavirus a 4.624, con 2.713 persone (+209 da ieri) attualmente positive e di cui 395 (+46 da ieri) che sono stati accertati in Calabria ma soggetti provenienti da altre parti d’Italia o da altri stati esteri (di quest’ultimi 238 che sono in isolamento domiciliare, 126 già guariti e uno deceduto).

Intanto si arriva a ben 266.077 tamponi fino ad ora processati nella nostra regione, 261.453 dall’esito negativo e 2.725 analizzati nelle ultime 24 ore.

Sul fronte delle guarigioni, il report regionale, in questo giovedì 29 di ottobre, ne segnala altre 3 avvenute nel vibonese (2) e cosentino (1), per un complessivo di 1.672 pazienti che finora hanno “sconfitto” il virus.

Negli ospedali, intanto, sono al momento ricoverati 141 pazienti (+10 da ieri), 7 (-4 da ieri) nelle terapie intensive tra Reggio (4), Cosenza (2) e Catanzaro (1). In 2.304 (+163 da ieri) - tra asintomatici o soggetti che manifestano lievi sintomi - si trovano invece in isolamento domiciliare.

Il bilancio delle vittime, infine, tocca quota 114 dopo tre vittime di ieri (nel cosentino) a cui si aggiunge l’ultima di oggi (QUI), un triste numero che sale però a 115 se vi si comprende anche il decesso in Calabria di un turista di un’altra regione.

I POSITIVI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 1.699 (+27 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.176 (48 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.124 in isolamento domiciliare); casi chiusi 523 (500 guariti, 23 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 1.448 (+95): casi attivi 809 (50 in reparto; 2 in terapia intensiva, 757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 639 (598 guariti, 41 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 683 (+48): casi attivi 346 (33 in reparto; 1 in terapia intensiva; 312 in isolamento domiciliare); casi chiusi 337 (301 guariti, 36 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 236 (+4): casi attivi 75 (75 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 163 (+4): casi attivi 39 (3 ricoverati ,36 in isolamento domiciliare); casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 33 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 50 ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 749.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.