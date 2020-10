Coronavirus, primo positivo a Vaccarizzo: chiuso il Comune

Primo caso di coronavirus nel comune di Vaccarizzo Albanese. A darne conferma è il sindaco Antonio Pomilo, confermando che il soggetto ed alcuni suoi familiari, ora in quarantena, si erano recati negli uffici comunali pochi giorni prima, rendendo necessaria la chiusura degli uffici per permettere una sanificazione.

Avviata la mappatura dei contatti, i familiari attendono ora di essere sottoposti al tampone per scoprire un eventuale contagio. Il primo cittadino nel frattempo invita alla calma, affermando che si tratta del primo caso accertato ed invitando la popolazione a non lasciarsi prendere dal panico, continuando ad indossare la mascherina ed a seguire le regole per prevenire il contagio.