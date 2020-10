Dipendenti regionali, l’assessore Talarico convoca i sindacati

Discutere i nuovi contratti collettivi per il personale di comparto della Regione Calabria impiegato in ruoli non dirigenziali. Sarà questo il tema dell’incontro voluto dall’assessore alle politiche del personale Francesco Talarico, che incontrerà i sindacati per definire gli importanti aggiornamenti contrattuali.

“L’incontro del prossimo 3 novembre sarà un importante momento di confronto con le organizzazioni sindacali per definire alcuni istituti contrattuali che il personale non dirigente della Regione Calabria attende da diverso tempo. Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha fatto del confronto la sua stella polare. E così sarà anche nel futuro”.

L’incontro si è reso necessario a seguito della deliberazione 326 dello scorso 26 ottobre, che prevedeva appunto una contrattazione per ridefinire ed adeguare i contratti del personale dipendente.