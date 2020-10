Misure anti Covid: sequestro di un distributore e multa. Un arresto a Isola

Sono sette le attività di commercio al dettaglio di prodotti di generi alimentari distribuiti mediante apparecchi automatici e provvisti di bevande alcoliche, gestite da alcune società, controllati dagli agenti della Questura di Crotone su direttiva del questore Massimo Gambino.

Nella notte del 23 ottobre, un avventore, nonostante il divieto, ha acquistato quattro bevande alcoliche da un distributore automatico di bevande in zona lungomare. Contattato il gestore dell’attività e fatto arrivare sul posto, il personale della Squadra Amministrativa ha sequestrato il distributore e il contenuto, ovvero 101 bottiglie di birra (con gradazione alcolica da 4,3% Vol. a 7,7% Vol.) e 17 bottiglie di altre bevande alcoliche (con gradazione da 9% Vol. a 11,5% Vol.). è stata inoltre fatta una mula ti 10mila euro per aver erogato, mediante distributori automatici, bevande alcoliche nella fascia oraria che va dalle 24 alle 7.

In località Ventarola del Comune di Isola Capo Rizzuto, è stato allertato il personale della Mobile che, con il personale del Nucleo Regionale Artificieri Catanzaro, ha arrestato in flagranza di reato A.G. 52enne residente a Isola di Capo Rizzuto, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e detenzione abusiva di precursori di esplosivi. A seguito di una perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane di marijuana, di 365,70 grammi, un caricatore per arma da fuoco da 25 cartucce vuoto e vario materiale per la produzione e confezionamento di materiale esplodente.

Oltre a numerose scatole e barattoli contenenti polveri esplosive e spezzoni di miccia, gli agenti hanno trovato e sequestro 24 bombe carta, 68 ordigni esplosivi tipo “caramella”, più di 1000 apparecchi per innesco, circa 150 accenditori elettrici e 2 ricevitori per l’accensione da remoto, nonché sostanze chimiche utilizzate nella preparazione degli esplosivi. Ultimate le formalità di rito l’uomo è stato portato in carcere.