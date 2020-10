La Camera dei Deputati ricorda Jole Santelli. Fico: “Stimata e apprezzata da tutti”

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricordato Jole Santelli e l'Aula ha osservato un minuto di silenzio.

“Come sapete, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre è venuta a mancare Jole Santelli. Nello scorso mese di febbraio era stata eletta presidente della Regione Calabria, prima donna a rivestire questo incarico. In tutte le tappe del suo percorso politico e istituzionale – in Parlamento, al governo e nell'amministrazione della sua città natale, Cosenza – Jole Santelli è stata accompagnata dalla stima e dall'apprezzamento generale per la sua passione, la competenza e l'onestà intellettuale, la ricerca del dialogo con tutte le posizioni, anche le più distanti dalla sua. Con caparbietà si è sempre impegnata a favore dello sviluppo della sua terra di origine e del Mezzogiorno”, ha detto Fico in Aula.

“La ricordiamo tutti, con commozione sincera, come donna coraggiosa, combattiva e risoluta, doti con le quali ha affrontato anche la malattia con cui ha dovuto convivere negli ultimi anni. Rinnovo ai familiari i sentimenti della più profonda vicinanza e solidarietà, mia e di tutta la Camera dei deputati», ha concluso la terza carica dello Stato, invitando l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.

Il presidente Santelli è stata ricordata anche dai deputati Maria Stella Gelmini (Forza Italia), Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), Domenico Furgiuele (Lega), Roberto Giachetti (Italia viva), Nico Stumpo (Liberi e uguali), Vittorio Sgarbi (Noi con l’Italia) e Manfred Schullian (Misto).