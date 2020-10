Professore fa l’avvocato invece d’andare a scuola: assente per 853 giorni, denunciato

Prima hanno ottenuto la cattedra ma poi si sarebbero assentati, più volte, per esercitare la professione legale. Così due coniugi, avvocati, sono stati denunciati e devono rispondere dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atto pubblico.

Questa mattina le Fiamme gialle di Catanzaro hanno notificato alla coppia l’avviso di conclusione indagine emesso dalla Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dai militari della Tenenza di Soverato, avrebbero portato a scoprire che un avvocato, assegnatario a tempo indeterminato di una cattedra in un Istituto scolastico in provincia di Bologna, avrebbe presentato dei permessi con i quali si sarebbe assentato per 853 giorni, tutti regolarmente retribuiti.

Ma le Fiamme Gialle soveratesi - con appostamenti e videoregistrazioni – avrebbero scoperto come l’avvocato avesse continuato ad esercitare la professione forense. Tutte le prestazioni lavorative sono state svolte, inoltre, anche in giorni in cui avrebbe dichiaratamente dovuto assistere la suocera portatrice di handicap.

La moglie, qualificatasi come avvocato nonostante all’epoca dei fatti non fosse ancora iscritta all’albo dell’ordine, ha poi attestato falsamente di esercitare l’attività nello studio del marito e di non poter, pertanto, prestare assistenza alla madre, rendendo così indispensabile l’assenza del docente dall’istituto felsineo per congedo parentale.

La coppia dovrà ora rispondere, in concorso, dei reati di truffa e falsità avendo indotto in errore il Ministero dell’Istruzione di cui l’avvocato era dipendente.

I fatti accertati verranno ora segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro per i connessi profili di danno erariale ed il recupero di quanto indebitamente percepito ai danni delle casse dello Stato.