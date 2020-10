Tirocinanti, il 30 ottobre presidi davanti le Prefetture calabresi

Attendono i pagamenti delle prestazioni maturate i tirocinanti calabresi. Alla luce delle nuove restrizioni imposte, per Saverio Bartoluzzi dell'Usb “la situazione appare ancor più difficile”, tanto che lancia l’allarme sulla “possibilità che i tirocini formativi vengano sospesi e di conseguenze che i 7000 tirocinanti rimangano senza nessuna forma di reddito”.

“Il Decreto Ristoro presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non prevede alcun sostegno economico per chi svolge attività di tirocinio. L’ennesima beffa che rischia di condannare alla fame, con una nuova fase di lockdown alle porte, migliaia di famiglie ormai allo stremo”, conclude Bartoluzzi.

Per questo motivo, l’Usb ha deciso di promuovere un presidio davanti le sedi calabresi delle prefetture per venerdì 30 ottobre. Qui i tirocinanti daranno il via a una protesta pacifica. Gli appuntamenti sono: Catanzaro, 10 Corso Mazzini; Crotone, 10 in Via Palatucci; Vibo Valentia, 10 su Corso Vittorio Emanuele III; Cosenza, 16 in Piazza XI Settembre; Reggio Calabria, 17.30 in via Miraglia.