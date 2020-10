“Fermiamo il virus, non l’economia!”, Confesercenti in piazza con i commercianti

Venerdì 30 ottobre alle ore 18:00 i pubblici esercizi insieme ai commercianti, gli artigiani, le partite iva, si ritroveranno a Piazza Duomo a Reggio Calabria per far sentire la loro voce.

“Fermo restando l’assoluta priorità di affrontare l’emergenza sanitaria con tutte le misure ritenute necessarie, - precisa in una nota Confesercenti Reggio Calabria - non è accettabile che l’altra emergenza, quella economica, gravi per la gran parte sulle spalle degli autonomi ormai allo stremo”.

Per tale motivo Confesercenti Reggio Calabria informa che, con ImprendiSud e Apar, hanno deciso di organizzare una manifestazione pacifica, per “rivendicare il ruolo centrale dei piccoli e piccolissimi imprenditori, vero motore dell’economia metropolitana – sostiene la Confesercenti - ma anche anello debole di un sistema che, se non verranno messe in campo misure immediate, efficaci e commisurate alle perdite che dall’inizio dell’epidemia le aziende hanno subito, rischia di collassare su se stesso in maniera devastante”.