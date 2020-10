Covid. S’aggrava il bilancio delle vittime, altri due decessi nel reggino e cosentino

Si aggrava ancora - e a poche ore di distanza dall’ultimo bollettino regionale (QUI) - il bilancio dei decessi per o con Covid in Calabria.

A confermare la settima vittima in appena tre giorni, ovvero da lunedì scorso, è la Direzione Aziendale del Grande Ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

L’ennesimo decesso, il terzo nella provincia dello Stretto tra ieri ed oggi, riguarda un uomo di 77 anni che presentava anche altre patologie severe concomitanti.

Un ottavo decesso, il 113mo in regione, invece, è avvenuto a Cosenza e si riferisce ad una donna di 75 anni, di Frascineto, ricoverata nella terapia intensiva dell’ospedale del capoluogo bruzio.

Nella giornata, poi, sempre nel reggino e secondo quanto riferito dallo stesso Gom, sono stati sottoposti allo screening per il coronavirus altre 370 persone, di cui 14 sono risultate positive.

Sono invece 47 i pazienti covid ricoverati in ospedale: 26 dei quali in degenza ordinaria, nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 17 in Pneumologia e 4 in Terapia Intensiva.

Da una ricognizione effettuata risulta che i pazienti finora accolti dal Gom sono 163, di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 169 ricoveri.

I pazienti deceduti sono stati invece 20 in tutto, 4 dei quali verificatisi al di fuori della struttura ospedaliera. I pazienti clinicamente guariti sono stati 96.

(aggiornata alle 22:30)