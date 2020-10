Covid. Aumentano i contagi a Rende: Manna chiude tutte le scuole

Chiuse tutte le scuole a Rende. Ad aver preso la decisione è stato il sindaco Marcello Manna in seguito all'aumento dei contagi da Covid-19.

Al primo cittadino sarebbero giunte numerose segnalazioni circa l'esito positivo di tamponi rapidi su soggetti residenti o dimoranti nel comune, nonché di insegnanti e alunni delle scuole locali.

In via cautelativa, con l'ordinanza n. 464 del 28 ottobre 2020, Manna ha disposto l'immediata sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado afferenti i tre istituti comprensivi rendesi (Rende Centro - Rende Commenda e Rende Quattromiglia).

Il provvedimento sarà in vigore da domani, 29 ottobre, e fino al prossimo sabato 31 ottobre.