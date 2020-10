Reggio Calabria, rapina due persone con gli stessi vestiti: individuato ed arrestato

Due rapine avvenute nei pressi del plesso scolastico De Amicis di Reggio Calabria, a danno di una cinquantottenne e di un settantaduenne del posto, sarebbero state ricondotte alla stessa persona. È il risultato delle operazioni investigative della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Questura di Reggio Calabria, che nella serata del 25 settembre ha tratto in arresto un quarantunenne del posto, accusato di aver commesso le due rapine.

L’episodio che ha portato all’arresto di Francesco Criseo è stata la violenta rapina che l’uomo avrebbe mosso a danno di un anziano del posto, aggredito a schiaffi e pugni dopo un pedinamento avvenuto lungo le vie cittadine. La denuncia del malcapitato ha permesso agli agenti di recuperare numerosi indizi registrati dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno portato all’identificazione del rapinatore.

Ma non solo: sempre l’attività investigativa ha permesso di risolvere un ulteriore caso di rapina avvenuto sempre nei pressi dell’edificio scolastico il 17 settembre, a danno di una donna rapinata della sua borsa poco prima di entrare in auto. In entrambe le occasioni, il rapinatore indossava gli stessi indumenti, permettendo così agli agenti di risalire al quarantunenne.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto presso il carcere di Reggio Calabria, mentre le vittime non hanno riportato danni o lesioni gravi a causa dell’aggressione.