Crotone, sostegno agli esercenti: estesa l’occupazione di suolo pubblico gratuita

Dopo la protesta pacifica inscenata dai commercianti e dagli esercenti crotonesi, l’assessore alle attività produttive Luca Bossi lancia un primo segnale di vicinanza dell’ente. “Come assessore alle attività produttive desidero esprimere vicinanza alle categorie che in questo momento delicato si ritrovano a fare i conti con misure restrittive che rischiano di dare una ulteriore battuta di arresto a tutto il sistema economico del territorio già messo a dura prova in questi mesi”.

Fermo restando il rispetto delle regole previste dall’ultimo decreto, il Comune di Crotone vuole fornire un primo aiuto e sostegno alle categorie più colpite, per l’appunto esercenti e commercianti in special modo del settore alimentare.

“Nella serata di ieri ho dato indicazione al dirigente preposto di dar seguito, in tempi rapidi, a pubblicare relativo avviso per l'estensione della tassa di occupazione di suolo pubblico gratuita a favore degli esercenti fino al 31/12/2020 come previsto da relativo Decreto Legge 104 del 14/08/20”, afferma l’assessore, che dichiara anche che tutte le opzioni percorribili saranno messe in campo.

“Inoltre, sarà mia cura convocare nei prossimi giorni un tavolo tecnico con le diverse associazioni di categoria, le cui finalità saranno quelle di monitorare l'economia locale e l'impatto a fronte delle ultime misure di cui sopra con particolare focus sull'elaborazione di proposte condivise da tutti gli attori a supporto del tessuto economico. Il nostro impegno prioritario è garantire e tutelare le attività produttive, nel pieno rispetto delle norme in essere”, conclude Bossi.