Come vogliamo vivere insieme? Al via nuova edizione del Cap

Tutto pronto per la nuova edizione di Cap – Comunicare Al Presente, che quest’anno si svolgerà interamente online per affrontare tematiche del mondo del design e non solo incentrata su come ridisegnare il presente e vivere tutti assieme, costruendo relazioni e occasioni d’incontro.

“Avevamo progettato tutt'altro palcoscenico per l'edizione Cap, ma l'emergenza sanitaria e l'evolversi degli eventi hanno ridisegnato nuovamente, inevitabilmente lo scenario. Tuttavia al nostro festival non abbiamo voluto rinunciare. Abbiamo dato così una prima sommaria risposta al tema cardine del nostro dibattito Come vogliamo vivere insieme? E una prima risposta è sicuramente reinventandoci, confrontandoci e riadattandoci a situazioni ed eventi che forse non avremmo nemmeno mai immaginato”, dichiarano gli organizzatori, che hanno così realizzato un palcoscenico virtuale per portare avanti l’iniziativa.

“Il momento storico che stiamo vivendo è senza dubbio particolare e la domanda diventa ancor più attuale in un'epoca in cui sembra impossibile vivere insieme. Almeno non come pensavamo di essere abituati. Abbiamo quindi spostato il dibattito su un palcoscenico virtuale ripensando il programma in ottica completamente digitale, scegliendo di dare precedenza al confronto disciplinare e professionale e rimandare a tempi migliori tutte le iniziative in presenza”.

L’evento, che si svolgerà il 29 ed il 30 ottobre, è promosso dall’associazione Meme, Laboratorio di filosofia dei linguaggi e design della comunicazione visiva del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Unical, Abadir e patrocinato da Aiap – Associazione italiana design della comunicazione, in collaborazione con Rubbettino Editore, Unindustria Calabria e Accademia di Belle Arti di Catanzaro.