Sorical, due anni fa entrava in funzione la Diga del Menta

Il 28 ottobre del 2018 entrava in funzione la Diga del Menta, che ha incrementato notevolmente l’approvvigionamento di acqua potabile nella città di Reggio Calabria. Lo ricorda la Sorical in un comunicato stampa, parlando di un “traguardo storico” realizzato nonostante le grandi difficoltà del caso.

La Sorical infatti è subentrata alla Regione Calabria nel progetto nel 2004, completando gli invasi programmati in passato e mai realizzati. Nel 2010 ha completato la Diga dell’Alaco, risolvendo ulteriori problematiche di approvvigionamento dell’area centrale della regione. Infine, dopo il fermo cantiere dovuto a problemi economici, la diga è ufficialmente entrata in funzione nel 2018, permettendo di superare interamente le criticità sopratutto nei quartieri più colpiti, il Centro Storico ed Archi.

“Sorical è una delle pochissime realtà che ha ben dimostrato di sapere gestire progetti complessi”, dichiarano i commissari liquidatori Cataldo Calabretta e Baldassere Quartararo, che ricordano come la “missione istitutiva” fosse proprio quella di prendere in gestione le dighe abbandonata per portarle a completamento, dopo anni di abbandono ed inedia.

“Quanto alla diga, già completata da anni ma mai avviata all'esercizio sotto la nostra regia hanno avuto inizio le operazioni di invaso sperimentale ed oggi, sistemata la complessa strumentazione di controllo della diga e delle sue opere di scarico e con l'autorizzazione ministeriale al raggiungimento della sua quota di massimo riempimento, già ottenuta dal giugno 2018, puntiamo ad ottenere il collaudo finale entro la fine del corrente anno. Per comprendere quanto sia rilevante tale passaggio ci sono dighe, anche in Calabria, che, ad oltre 40 anni dal loro completamento, per i motivi più vari, ancora non hanno ottenuto il collaudo finale ai sensi della normativa speciale sulle dighe”. È quanto afferma Sergio De Marco, direttore dell’area operativa, che ha dichiarato che il progetto è stato il più interessante tra quelli che ha seguito negli anni di professione.