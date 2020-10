Covid. Ospiti e personale positivi in due Rsa del cosentino, Asp ne chiede il trasferimento

Il trasferimento “immediato e urgente” di tutti gli ospiti di due case alloggio nei comuni di Spezzano Piccolo e San Pietro in Guarano è stato chiesto con carattere d’urgenza dall’Asp di Cosenza al commissario straordinario per la sanità Saverio Cotticelli ed al Prefetto di Cosenza Cinzia Guercio.

La richiesta si è resa necessaria in quanto all’interno delle due strutture tutti gli ospiti sono risultati positivi al coronavirus, assieme a buona parte degli operatori e del personale.

Le strutture, stando ai sanitari dell’Azienda ospedaliera, non sono in grado di garantire assistenza adeguata ai pazienti, e per questo motivo se ne chiede il trasferimento immediato oltre ad una ricognizione delle altre strutture sanitarie, pubbliche e private, disponibili ad ospitare gli anziani.

Nel frattempo, sono iniziate le operazioni di screening presso la nuova sede Usca dell’area urbana in Via degli Stadi a Cosenza.