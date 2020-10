Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, eventi rinviati a data da destinarsi

Tutti gli eventi diocesani in programma nei prossimi giorni sono stati rinviati a data da destinarsi. Lo rende noto l’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, che per senso di responsabilità ha annullato le diverse celebrazioni ed eventi in programma a causa del costante aumento di casi di coronavirus.

Rimandata dunque la celebrazione eucaristica dedicata a Santa Anastasia, compatrona della diocesi, che si sarebbe svolta il 29 ottobre a Santa Severina ed il 30 ottobre a Crotone. Annullate anche le tradizionali celebrazioni nei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti, ed attualmente anche gli incontri programmatici per il nuovo anno ecclesiastico.

Restano comunque aperti i luoghi di culto, dove con grande senso di responsabilità si continua a prendere ogni precauzione per limitare i contagi: non sarà consentito l’accesso a chi presenta sintomi influenzali, temperatura superiore a 37.5° e secondo il numero massimo di persone indicato per ogni luogo di culto.