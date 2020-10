Campana, isola ecologica sequestrata per irregolarità

È stata posta sotto sequestro l’isola ecologica del Comune di Campana, gestita dallo stesso ente e ubicata in località Convento. Nel centro di raccolta di rifiuti solidi urbani sarebbero state riscontrate diverse irregolarità, registrate dai Carabinieri del Corpo Forestale.

Nello specifico, durante il controllo è emerso come all’interno della struttura non ci fosse alcuna attenzione al differenziamento dei rifiuti: questi venivano trovati sparsi lungo tutta l’area dell’isola ecologica, senza alcuna divisione per materiale e sopratutto senza alcuna copertura per la protezione dagli agenti atmosferici. I militari dunque hanno appurato come carta, plastica, ferro,c arta, eternit, Raee e cavi elettrici fossero gettati alla rinfusa.

Inoltre, sono state riscontrate diverse perdite di liquidi sul terreno, ed è stata accertata la mancanza di impermeabilizzazione delle zone di scarico, incapaci dunque di raccogliere il percolato. Per questi motivi, i militari hanno posto sotto sequestro l’isola ecologica e provveduto a denunciare il sindaco di Campana, per attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. È stata emessa anche una sanzione amministrativa pari a 5 mila euro, in quanto non era presente alcun registro di carico e scarico che permettesse la tracciabilità dei rifiuti.