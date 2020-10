Perseguita e tenta di strangolare l’ex fidanzata: arrestato

Si è dovuta rifugiare nella questura per sfuggire all’aggressione del suo ex compagno, che avrebbe tentato di strangolarla dopo averla incontrata per strada. Attimi concitati a Reggio Calabria, dove gli agenti di Polizia sono intervenuti evitando così una tragedia.

La vittima si sarebbe presentata presso la questura cittadina impaurita e in lacrime, raccontando di essere stata aggredita più volte dal suo ex compagno, un trentottenne georgiano, che avrebbe tentanto finanche di strangolarla per ben due volte. L’ultima aggressione era avvenuta pochi istanti prima in una piazza cittadina, dove l’uomo avrebbe assalito la vittima dopo averla vista passeggiare.

La donna è stata prontamente messa al sicuro, ed esaminata dagli operatori del 118 è stato accertato il tentativo di violenza subita, in quanto presentava diversi graffi e lividi proprio sul collo. Nel frattempo, l’aggressore era giunto nei pressi della questura, continuando ad insultare la vittima. Gli agenti sono quindi intervenuti, arrestandolo con l’accusa di atti persecutori.